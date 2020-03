Der Dow Jones Industrial Index hat die am meisten optimistische Zielmarke für eine Abwärtsbewegung beinahe erreicht, doch es ist kaum zu erwarten, dass dieses Preisniveau wirklich den Endpunkt darstellt. Von Andreas Büchler Der Dow ist fast am Bereich 18.000 / 18.500 angekommen und hat damit in wenigen W ...

Den vollständigen Artikel lesen ...