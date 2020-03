Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag ihr anfängliches Plus weiter abgegeben. Gegen 14.15 Uhr notierte der ATX nur mehr mit einem Plus von 3,75 Prozent bei 1.692,06 Punkten. Noch am Vortag war der Index vor dem Hintergrund der Corona-Krise massiv um über sieben Prozent eingebrochen.Auch andere Börsen hatten in der Früh nach der Meldung eines Notfallpakets der EZB zu einer Erholung angesetzt, ...

