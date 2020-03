=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2019/2020, Neustadt/Weinstraße 07:20 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+0,2% gg Vj 08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2019, Frankfurt 09:00 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis, Unterschleißheim *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK (via Online-Stream) 10:30 DE/Altana AG, BI-PK per Online-Übertragung 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2019, Hannover - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (S&P), Kroatien (S&P), Spanien (S&P und Moody's), Europäische Union (Moody's), Dänemark (Fitch) - Börsenfeiertag Japan - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Hellofresh + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor TecDAX + NEUAUFNAHME - Isra Vision + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor SDAX + NEUAUFNAHME - Godewind Immobilien - Steinhoff International - Adler Real Estate - SNP Schneider-Neureither & Partner + HERAUSNAHME - HelloFresh - SGL Carbon - Dr. Hönle - Heidelberger Druckmaschinen Stoxx-600 + NEUAUFNAHME - Rational (Deutschland) - Teamviewer (Deutschland) - Bawag Group (Österreich) - Acciona (Spanien) - La Francaise des Jeux (Frankreich) - Vistry Group (Großbritannien) - Genus (Großbritannien) - Games Workshop (Großbritannien) - Redrow (Großbritannien) - Trainline (Großbritannien) - Countryside Properties (Großbritannien) - BE Semiconductor (Niederlande) - Entra (Norwegen) - Samhallsbyggnadsbol Aget Nord (Schweden) - Wihlborgs Fastigheter (Schweden) + HERAUSNAHME - Hella (Deutschland) - K+S (Deutschland) - Telenet Group (Belgien) - OC Oerlikon (Schweiz) - Bankia (Spanien) - Air France-KLM (Frankreich) - Altran Technologies (Frankreich) - JCDecaux (Frankreich) - Casino Guichard (Frankreich) - Lagardere (Frankreich) - Tullow Oil (Großbritannien) - Jupiter Fund Management (Großbritannien) - NMC Health (Großbritannien) - AIB Group (Irland) - Pirelli & C. (Italien) ===

