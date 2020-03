Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street zeigt sich heute ein Bild wie schon so oft in den vergangenen Tagen und Wochen. Es geht bergab. Gestern schloss der Dow Jones sogar erstmals seit 2017 wieder unter der Marke von 20.000 Punkten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Heidelberg Pharma, Qiagen, Zooplus, Hugo Boss. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag.