Potsdam (ots) - "Wir sind unbedingt mit dabei!", so BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno zur Corona-Initiative des niederländischen 3 FM-Radiomoderators Sandor Hoogendoorn von BNNVARA, am Freitag, 20.03.2020, 8:45 Uhr (MEZ) europaweit den Ohrwurm "You'll Never Walk Alone" von Gerry & The Pacemakers auszustrahlen.



"Diesen Song zeitgleich zu spielen, ist eine riesige Botschaft: Wir werden niemals allein gehen! Die Herausforderungen, vor die uns das Corona-Virus gerade stellt, fordert von uns allen unfassbar viel, nicht nur den Verzicht auf Gewohntes in den letzten Tagen und den kommenden Wochen. Auch die wirtschaftlichen Folgen sind jetzt noch nicht abzusehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, da erfolgreich durchzukommen: Gemeinsam! Nur zusammen werden wir das schaffen. Dieser Song steht für unsere Ideale, die uns auch in der jetzigen Situation keiner nehmen kann. Alle BB RADIO-Moderatoren sind mit Herz und Leidenschaft dabei und mit den Menschen in BB LAND zutiefst verbunden.



Ministerpräsident Dietmar Woidke bringt dieses Gefühl auf den Punkt. Exklusiv auf BB RADIO: "Wir sind stark, weil wir eines immer gelebt haben: Gemeinsinn"



Pressekontakt:



BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:

k.stooff@bbradio.de

Funk: 0171 / 865 22 51



Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15351/4552308