HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson von 17 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Analyst Aliaksandr Halitsa stellt der Baumaschinenhersteller inmitten der düsteren Marktstimmung eine aufregende Anlageoption dar, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Sicherlich werde das Jahr 2020 im Zuge der Coronavirus-Krise herausfordernd, so der Experte. Letztendlich scheine es sich derzeit trotzdem eher um eine kurzfristige Schwäche zu handeln. Da Wacker Neuson finanziell gut aufgestellt sei, könne das Unternehmen diesen Rückschlag ohne große Probleme verkraften./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:56 / MEZ



ISIN: DE000WACK012

