BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki haben in einem Telefonat Einigkeit über die große Bedeutung eines funktionierenden Binnenmarkts gezeigt. Das erklärte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin.

In den vergangenen Tagen haben Grenzkontrollen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu kilometerlangen Staus besonders von Lkw an der Grenze zu Polen geführt. Dadurch wurde der Transport von Waren erschwert und der europäische Binnenmarkt getestet. "Was die Situation an der deutsch-polnischen Grenze angeht, wird die polnische Regierung neue Verfahren einführen und ist zuversichtlich, auf diese Weise die Staus an der Grenze abbauen zu können", so der Regierungssprecher.

March 19, 2020 10:28 ET (14:28 GMT)

