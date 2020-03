Der Blick ins Depot ist derzeit für viele Anleger bitter, vor allem, wenn sie erst 2019 mit dem Investieren begonnen haben. Doch es gibt ein paar Fakten, die dabei helfen, kühlen Kopf zu bewahren.Ruhe bewahren - Sparpläne weiter besparenEigentlich wollen Sie ja langfristig anlegen, doch jetzt würde sie am liebsten gleich alles verkaufen? Sie haben zum Beispiel international breit gestreute Aktien-ETF erworben oder investieren schon seit einer Weile in einen Sparplan? Dann ist Ruhe bewahren die oberste Maxime. Wenn Sie jetzt nicht unbedingt verkaufen müssen, weil sie ganz dringend Geld benötigen (das hätten Sie dann im übrigen von vornherein besser ohnehin nicht in Aktien-ETF investieren sollen), dann halten Sie einfach durch und machen nicht aus Buchverluste durch einen Verkauf echte Verluste."Je länger der Anlagehorizont einer breitgestreuten Aktienanlage, desto geringer die Gefahr, mit dieser auf Dauer Verluste zu erleiden. Langfristig orientierte Anleger können trotz starker, kurz- und mittelfristiger Crashszenarien der Aktienanlage vertrauen", schreibt das Deutsche Aktieninstitut (DAI). "Wer genug Zeit mitbringt, muss sich von den aktuellen Börsenausschlägen nicht ...

