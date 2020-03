Der Ölpreis WTI (WKN: 792451) erreichte gestern ein totales Ausverkaufsniveau bei 20 USD. Auch Aktien der namhaften Produzenten Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und BP (WKN: 850517) mussten satte Verluste von weiteren -10% hinnehmen. Trotzdem sehe ich in der aktuellen Krise eine Jahrhundertchance.

Gold-Öl-Ratio: Modus "Krise" - aber Ausblick "goldig"

Die Märkte sind die Tage in heller Aufregung. Wieder einmal kommt eine Relation ins Blickfeld, die das Geschehen in diesem Frühjahr erklärt und bestätigt:

Das Gold-Öl-Ratio. Es ist zuletzt auf ein Rekordhoch gesprungen!

Aktuell liegt es bei 73! Zwar haben in den letzten Tagen die Goldpreise etwas nachgegeben, aber zugleich ist Öl der Sorten Brent und WTI förmlich eingebrochen. Seit Ende Februar sind die Werte der Relation von Niveaus zwischen 25 und 30 pendelnd rasant auf 35, 40 und jetzt sogar über 50 emporgeschnellt.

Das noch im Jahr 2018 zwischen 20 zu 1 verharrende Gold-Öl-Verhältnis hat sogar in den letzten Tagen einen Spitzenwert von sagenhaften 73 zu 1 erreicht! Das bedeutet, dass Rohöl praktisch für wertlos erklärt wurde. Was gestern sogar ein Analyst erklärte, der die Möglichkeit sieht, dass der Ölpreis auf 0 USD fallen könnte.

Historische Krisensignale erneut bestätigt

In der Vergangenheit hatte diese Relation zwischen Gold- und Ölpreis immer in dieser Weise reagiert, wenn eine Krise heraufzog oder folgte. In den letzten 50 bis 100 Jahren ist das oftmals so bestätigt worden. Genau dann brach die Gold-Öl-Ratio wie in der Vergangenheit oftmals bestätigt deutlich aus und stieg auf Extremwerte.

Dafür gibt es eindeutige Beispiele aus den letzten Jahrzehnten: So kletterte diese Relation in den frühen 1970er Jahren von rund 10 auf über 30 zu 1. Einige erinnern sich daran, dass danach die sogenannte Ölkrise ausbrach. Die OPEC-Länder verknappten auch aus politischen Gründen dramatisch das Ölangebot und sorgten für einen extremen Anstieg des Ölpreises. Das führte weltweit zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums. Teilweise stürzten die Ökonomien in der westlichen Welt in eine Rezession.

Einige Zeit später kam es in den frühen 1990er Jahren zur Wirtschaftskrise in Lateinamerika. Ebenso stieg diese Relation nochmal deutlich mit der Asien-Krise Ende des vergangenen Jahrhunderts an. Nach einer Erholungsphase folgte die Lehman-Pleite und die Finanzmarktkrise in den Jahren 2008/09, wobei es erneut zu einem Ausschlag nach oben kam. Damals kletterte die Verhältniszahl wieder sprunghaft ...

