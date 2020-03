Wien (www.fondscheck.de) - Die Analysegesellschaft Morningstar hat ihr Rating für einen Flaggschifffonds der Boutique H2O wegen "äußerst hoher Verluste" ausgesetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Note für den zuletzt 760 Millionen Euro schweren H2O Allegro (ISIN FR0011015460/ WKN A14WE8) werde überprüft, nachdem es dem Fondsmanagement "wiederholt" nicht gelungen sei, "Risiken wirksam zu begrenzen", so die Begründung. Der Fonds habe im Zuge des massiven, coronavirusbedingten Ausverkaufs an den Börsen allein an einzelnen Handelstagen im März zum Teil weit über 20 Prozent an Wert verloren. ...

