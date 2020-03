Mein wikifolio, in das ich seit Mitte 2013 viel Mühe und Zeit investiert habe, ist auf 103 zurückfallen. Return to sender, wobei es nicht unter 100 war. Dass der ATX im gleichen Zeitraum rund 25 Prozent verloren hat, ist kein Trost. Stichwort ATX: Der war zuletzt indikativ immer wieder bei mehr als 50 Prozent ytd-Minus, ist davon jetzt wieder ein wenig entfernt. Ob wir die Tiefststände gesehen haben, ist stark zu bezweifeln, aber wer weiss. Die grosse Leseempfehlung ist das heutige Friendly Takeover durch "alle". Mein Depot hat rund 60 Prozent Cashanteil und ist 20,7 Prozent im Minus, die aktuellen Positionen ein Desaster. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT ....

