Nevada Copper meldet Fortschritte beim Ramp Up seiner Untergrundmine Pumpkin Hollow. Zudem stärkt man durch verschiedene Arrangements bei Krediten und durch einen Royalty die Bilanz des Unternehmens.

Auf dem Weg zur kommerziellen Produktion

Im Dezember 2019 wurde auf der Pumpkin Hollow-Liegenschaft von Nevada Copper (0,15 CAD | 0,12 Euro; CA64128F1099) der ersten Kupferbarren gegossen. Seither wird die Produktion sukzessive hochgefahren, das Ramp Up bis zum Start der kommerziellen Produktion läuft. Als Partner hat man sich die Spezialisten von Redpath Mining an Bord geholt. Und das zahlt sich in Fortschritten beim Ramp Up aus. Die ersten Mining-Zonen zielen dabei auf Schächte ab, in denen die Kupfergrade bei überdurchschnittlich hohen 2,5 Prozent liegen. Hier wird auch noch weiter sogenanntes definition drilling betrieben, um die hochgradigen Bereiche identifzieren zu können.

Royalty-Deal und Kredit-Umstrukturierung

