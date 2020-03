Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Auswirkungen der Corona-KriseDGAP-Ad-hoc: Jacob Stauder GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges Jacob Stauder GmbH & Co. KG: Auswirkungen der Corona-Krise19.03.2020 / 16:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Auswirkung der Corona-Krise für die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KGEssen, den 19.03.2020Die Schließung der Gastronomie und das Verbot von Veranstaltungen durch die Landesregierung bringen das Fassbiergeschäft seit der aktuellen Woche völlig zum Erliegen. Dadurch sind deutliche Umsatzeinbußen zu erwarten, deren Ausmaß letztlich von der Dauer dieser Ausnahmesituation abhängt. Um gegenzusteuern setzt das Unternehmen auf interne Sparmaßnahmen und führt außerdem ab dem 23.3.2020 Kurzarbeit ein. Diese wird für die einzelnen Abteilungen so angepasst, dass die Produktion und der Verkauf von Flaschenbier fortgesetzt werden kann.19.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Jacob Stauder GmbH & Co. KG Stauderstr. 88 45326 Essen Deutschland Telefon: 0201 3616-200 Fax: 0201 3616-238 Internet: www.stauder.de ISIN: DE000A161L08 WKN: A161L0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1001969Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001969 19.03.2020 CET/CEST