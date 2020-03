Aumann verschiebt Hauptversammlung wegen Einschränkungen durch das Corona-VirusDGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Aumann verschiebt Hauptversammlung wegen Einschränkungen durch das Corona-Virus19.03.2020 / 16:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Beelen, 19. März 2020Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) wird die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen durch die Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) nicht wie ursprünglich geplant am 09. Juni 2020 abhalten, sondern sie zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Aus der Verschiebung der Hauptversammlung ergibt sich unvermeidbar eine zeitliche Verzögerung in Bezug auf den Gewinnverwendungsbeschluss und die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019.Für Aumann hat die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre, der mit der Durchführung der Hauptversammlung befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der beteiligten Dienstleister höchste Priorität. Daher beobachtet Aumann die Entwicklung der Corona-Virus Pandemie sehr aufmerksam und richtet sich grundsätzlich nach den Risikobewertungen und Vorgaben der nationalen und lokalen Behörden. Aumann wird in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung einen neuen Hauptversammlungstermin festlegen. Sobald ein neues Datum für die Hauptversammlung feststeht, wird dieses auf www.aumann.com veröffentlicht.Über die Aumann AG Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann.com.Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann.comVorstand Rolf Beckhoff (CEO) Sebastian Roll (CFO)Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Dr. Christof NesemeierRegistergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an Investor Relations André Schütz +49 2586 888 7807 ir@aumann.com19.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-7800 Fax: +49 (0) 2586 888-7805 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1001959Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001959 19.03.2020