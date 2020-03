Die produktionsfreie Zeit wird im BMW-Werk in Steyr mit gut zwei Wochen im Vergleich zu den europäischen Fahrzeugwerken kürzer ausfallen. Grund ist, dass auch weiterhin Antriebe und Komponenten für Standorte und Märkte benötigt werden, die nicht oder kürzer von den Unterbrechungen betroffen sind. Die Hauptproduktionsbereiche sollen in Steyr mit Ende der Spätschicht am Freitag heruntergefahren werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...