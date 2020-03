NYON (dpa-AFX) - Wegen der Coronavirus-Krise lässt die Europäische Fußball-Union UEFA den Clubs mehr Zeit, um die Vorgaben des Financial Fairplays zu erfüllen. Als "erste Maßnahme" und "Reaktion auf die aktuelle außergewöhnliche Situation" wurde die Frist für die Vereine, um nachzuweisen, dass sie keine ausstehenden Zahlungen gegenüber anderen Vereinen, ihren Mitarbeitern und Steuerbehörden haben, um einen Monat bis 30. April verlängert. Das teilte die UEFA am Donnerstag auf Anfrage mit. Außergewöhnliche Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von Vereinen stehen, werden als "höhere Gewalt" angesehen und können zu einer anderen Beurteilung im Rahmen des Financial Fairplays führen.



Der Spielstopp im europäischen Fußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie stellt viele Vereine vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. Durch das Financial Fairplay wird die wirtschaftliche Situation der Clubs geprüft. Bei Verstößen können Vereine aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden.



Am Dienstag hatte die UEFA die Europameisterschaft um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben. Zudem sind alle Spiele für Vereine und Nationalmannschaften "bis auf Weiteres" ausgesetzt./lü/DP/fba