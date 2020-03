München (ots) -20:00 UhrTagesschau20:15 UhrARD extra: Die Corona-LageModeration: Susanne StichlerDie ARD informiert in ihrer Sondersendung "ARD extra" über dieneuesten Entwicklungen bei der Verbreitung des Corona-Virus. DieSituation in Deutschland und der Welt wird mit Beiträgen undHintergrundgesprächen vertieft: Wie verhalten sich die Bürger, wiegehen Politik und Ärzte mit der Lage um?Diese Sendung im Ersten wird zusätzlich zur Live-Untertitelung auchmit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten -im Internet als Live-Stream und über HbbTV.20:35 UhrKontrasteModeration: Matthias Deiß21:05 UhrDer Kroatien-Krimi: TränenhochzeitSpielfilm Deutschland 202022:35 UhrTagesthemenModeration: Ingo Zamperoni23:05 UhrNuhr im Ersten23:50 UhrLisa Eckhart Live!00:35 UhrNachtmagazin Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte auch den Seiten https://www.daserste.de/programmPressekontakt:Presseservice Das Erste,Tel. 089 / 5900 42896, E-Mail: presseservice@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4552446