Original-Research: SBF AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu SBF AGUnternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.03.2020 Kursziel: 6,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningOperatives Geschäft läuft weiterhin planmäßig - Bisher keine spürbaren Beeinträchtigungen durch Coronavirus ersichtlich Ungeachtet des aktuellen makroökonomischen Umfelds hat sich der Vorstand von SBF in unserem jüngst erfolgten Gespräch vorsichtig optimistisch zum kurzfristigen Ausblick auf das operative Geschäft geäußert. Es ist demnach momentan davon auszugehen, dass SBF ohne spürbare Beeinträchtigungen durch die 'Coronakrise' kommt. Lieferketten und Auftragsseite weiterhin voll intakt: Gemäß Vorstand sind die ohnehin größtenteils inländischen (MONe: > 95%) Lieferketten für benötigte Materialien nach eingehender Rücksprache mit zentralen Lieferanten auch im derzeitigen Umfeld ohne erhöhte Kosten gewährleistet. Materialbedingte Verzögerungen oder gar Unterbrechungen von SBFs Produktionsprozessen erscheinen daher nach aktuellem Stand unwahrscheinlich. Dennoch dürfte sich das Management den sehr langen Vorlauf der bereits eingegangenen Aufträge und die damit einhergehende hohe Visibilität im Beschaffungsprozess kurzfristig zunutze machen und die für den restlichen Jahresverlauf sicher benötigten Materialien zur Absicherung frühzeitig beziehen. Wir gehen daher davon aus, dass sich die Materialkosten in diesem Geschäftsjahr (MONe: 9,4 Mio. Euro) zwischen den beiden Halbjahren ungleich verteilen. Auf Jahressicht sollten hieraus jedoch keine negativen Auswirkungen entstehen. Auch bei Auftragseingang und -bestand (34,6 Mio. Euro per Ende Januar) sind bisher keine Einbußen zu verzeichnen. Hier macht sich für SBF das weitgehend konjunkturunabhängige Branchenumfeld mit zahlreichen Kunden bzw. Endabnehmern der öffentlichen Hand bezahlt, die die dringend erforderlichen Infrastruktur- und Kapazitätsprojekte im für die Bevölkerung unverzichtbaren Schienenverkehr ungeachtet der temporären Krisensituation umsetzen. Solange bei den Schienenfahrzeugherstellern (v.a. Siemens, Bombardier, Alstom, Stadler) infolge des Coronavirus keine substanziellen Produktionsverzögerungen auftreten, rechnet der Vorstand daher unverändert mit einem zweistelligen Umsatzwachstum von rund 20% auf ein Niveau von 20 bis 21 Mio. Euro (MONe: 20,8 Mio. Euro) im laufenden Jahr. Bilanziell für theoretisches Krisenszenario gut gerüstet: Selbst bei tatsächlichem Eintreten einer operativen Krisensituation ist SBF u.E. bilanziell stark aufgestellt. So konnte die Eigenkapitalquote infolge der profitabel überstandenen Restrukturierung in den vergangenen drei Jahren um mehr als 20%-Punkte auf 76,3% (per Ende H1 2019) gesteigert werden. Zusätzlich sind nach konsequenter Rückführung bestehender Kontokorrentlinien sowie der Tilgung früherer Investitionsdarlehen fast alle kurzfristigen Bankverbindlichkeiten beglichen, sodass derzeit allein schon freie Kontokorrentlinien i.H.v. rund 5 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Fazit: Dank des robusten Geschäftsmodells in einem weitgehend konjunkturunabhängigen Absatzmarkt dürfte SBF nach derzeitigem Stand vergleichsweise unbeschadet aus der makroökonomischen 'Coronakrise' hervorgehen. Nach dem starken Kursrückgang infolge der übergreifenden Marktverwerfungen erachten wir die Aktie bei einem KGV 2020e von 8,6x wieder als äußerst attraktiv und bestätigen daher Rating und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 