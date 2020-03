Regenbogen AG: Vorerst keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehenDGAP-Ad-hoc: Regenbogen AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen Regenbogen AG: Vorerst keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehen19.03.2020 / 17:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MarktmissbrauchsverordnungRegenbogen AG: Vorerst keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehenKiel, den 19.03.2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der Regenbogen AG (ISIN DE0008009564) haben im Zuge der laufenden Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen keine Dividende auszuzahlen. Die Regenbogen AG hat aufgrund der zwischen Bundesregierung und Bundesländern verabschiedeten Leitlinien zum Kampf gegen die Corona-Epidemie, wonach Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können, am 17. März 2020 sämtliche Ferienanlagen geschlossen. Für die beiden vorherigen Geschäftsjahre hatte die Regenbogen AG EUR 0,07 je Aktie ausgeschüttet. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich vor, im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung den Gewinnverwendungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2019 an die aktuelle Geschäftslage anzupassen.Kontakt: Patrick Voßhall Leiter Investor Relations Kaistraße 101 24114 Kiel Tel.: 0431/237230 E-Mail: investor.relations@regenbogen-ag.de Web: www.regenbogen.agEnde der Ad-hoc-Mitteilung19.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Regenbogen AG Kaistr. 101, Hörn Campus 24114 Kiel Deutschland Telefon: 0431 / 23 723-0 Fax: 0431 / 23 723-10 E-Mail: investor.relations@regenbogen-ag.de Internet: www.regenbogen-ag.de ISIN: DE0008009564 WKN: 800956 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1001999Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001999 19.03.2020 CET/CEST