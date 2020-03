Corona treibt Arbeitnehmer in aller Welt in die Heimarbeit - und zu Microsoft Teams. In nur einer Woche stieg die Nutzerzahl um über 12 Millionen auf insgesamt 44 Millionen User weltweit. Die Zusammenarbeit in Zeiten von Corona-Pandemie und die Verlegung der Arbeit ins Homeoffice verlagert sich für viele immer stärker in Business-Messenger. Das merkt derzeit besonders Microsoft deutlich und gibt im Blog die aktuellen Nutzerzahlen bekannt. Der letzte Stand vom 11. März 2020 hat sich in der letzten Woche drastisch verändert: In sieben Tagen zog es rund 12 Millionen neue Nutzer zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...