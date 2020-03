Medienmitteilung

Bern, 19. März 2020

Valiant unterstützt die KMU

Die Valiant Bank hilft ihren KMU-Kunden, die von der Coronakrise besonders betroffen sind. Sie stellt einen substanziellen Betrag bereit, um Unternehmen zu unterstützen, die mit Liquiditätsengpässen konfrontiert sind.

Die Soforthilfe von Valiant ist ergänzend zu den Massnahmen des Bundes mit den regionalen Bürgschaftsgenossenschaften als Garantiegeber. Valiant unterstützt die KMU mit einem substanziellen Betrag, dessen Höhe von den Bedürfnissen der Unternehmen abhängt. Die Unterstützung erfolgt in Form von Amortisationssistierungen oder Finanzierungen von Liquiditätsengpassen. Die Art und Weise sowie die Modalitäten werden mit den Unternehmen individuell festgelegt. Die Abwicklung soll rasch und unkompliziert erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Unternehmen vor Ausbruch der Krise operativ stabil und finanziell gesund waren.

Valiant - eine Bank für KMU

Valiant ist seit jeher eine Bank für KMU und Selbständige. Sie pflegt in ihrem Marktgebiet in 13 Kantonen viele langjährige Beziehungen mit Unternehmen und Unternehmenden. «Es ist für uns selbstverständlich, dass wir in dieser ausserordentlichen Lage unsere KMU-Kunden unterstützen. Auch das ist ein Zeichen von Kundennähe, Solidarität und Partnerschaft», sagt CEO Ewald Burgener. «Wir sind mit unseren KMU-Kunden in Kontakt und werden laufend analysieren, wie wir helfen können». Als weitere Massnahmen zur Unterstützung der regionalen KMU wird Valiant sämtliche Bauvorhaben wie geplant weiterführen, beispielsweise den Umbau ihrer Geschäftsstellen.

KMU-Kunden von Valiant, die auf Soforthilfe angewiesen sind, kontaktieren direkt ihren Kundenberater oder ihre Kundenberaterin. Für Bürgschaften beim Bund sind die notwendigen Informationen beim SECO aufgeschaltet. Valiant unterstützt die Unternehmen bei der Abwicklung.

