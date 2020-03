Zürich (ots/PRNewswire) - http://www.heiq.com/ , Gewinner des Swiss Technology Award und des Swiss Environmental Award, führt https://heiq.com/2020/03/16/heiq-viroblock-antiviral-textile-technology-against-coronavirus/ , eine antivirale und antimikrobielle Textilbehandlung, die als wirksam gegen Coronaviren getestet wurde, auf dem Markt ein.Seit 15 Jahren hält HeiQ eine solide https://heiq.com/2019/12/04/new-technology-in-the-heiq-fresh-range-turns-curtains-into-air-purifiers/ aufrecht und unterstützt Marken bei der Verbesserung von Textilprodukten. Katalysiert durch den weltweiten Kampf gegen das Coronavirus bringt HeiQ die HeiQ Viroblock NPJ03 (Viroblock) auf den Markt, eine antivirale und antimikrobielle Textilbehandlung, die sich beim Testen von Gesichtsmasken als wirksam gegen das humane Coronavirus (229E) erwiesen hat und die antivirale Logarithmus-Reduktion von 2,90 bei unbehandelten Gesichtsmasken auf 4,48 signifikant verbessert, was einer Reduktion der Virusinfektiosität von über 99,99 % entspricht. (Anmerkungen: eine Log-Reduktion von 2 entspricht dem 100-fachen der Wirksamkeit)."Der Virologe Dr. Thierry Pelet vom wissenschaftlichen Beirat der HeiQ hat uns ein umfangreiches Wissen vermittelt und unsere Bemühungen zur Bewältigung des dringenden Problems einer globalen Pandemie beschleunigt", sagt Carlo Centonze, CEO der HeiQ Group. "Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass Textilien zu einer Wirtsoberfläche für die Vermehrung schädlicher Viren und Bakterien werden, und dazu beizutragen, das Risiko und die Geschwindigkeit der Kontamination und Übertragung zu verringern."https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses Soziale Distanzierung und das Tragen einer Maske sind übliche Maßnahmen, die Menschen in Ländern wie Südkorea und Taiwan ergreifen, um die Verbreitung des Virus zu vermeiden. Suzhou Bolisi, ein chinesischer Hersteller von Schutzmasken, ist der führende Nutzer von Viroblock. Die behandelten Masken werden bereits im April dieses Jahres erhältlich sein. Viele internationale Textilhersteller wie der amerikanische Beinbekleidungshersteller Kayser-Roth und Lufeng aus China evaluieren Viroblock für andere Arten von Textilprodukten." Ich bin beeindruckt von der Fähigkeit von HeiQ, so schnell eine derart komplexe Innovation zu realisieren und diesen Durchbruch in so kurzer Zeit in weltweit wichtige Produkte einzubinden", sagte Dr. Pelet.Viroblock ist eine einzigartige Kombination aus Vesikel- und Silbertechnologien, die das Wachstum und die Persistenz von Bakterien und Viren hemmen sollen. Die HeiQ-Vesikeltechnologie zielt auf lipidumhüllte Viren, wie z. B. das Coronavirus, und sorgt für eine schnelle Virendeaktivierung, während die HeiQ-Silbertechnologie die Replikation sowohl von Bakterien als auch von Viren hemmt. Viroblock kann auf ein breites Spektrum von textilen Oberflächen aufgetragen werden, darunter Gesichtsmasken, Luftfilter, medizinische Kittel, Vorhänge und mehr.Viroblock zeigt eine dramatisch verbesserte Reduzierung der Virusinfektiosität gegen die Influenza-Typen H1N1, H5N1, H7N9 und das respiratorische Synzytialvirus (RSV).Weitere Informationen über das Coronavirus finden Sie auf der https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html . Wenn Sie mehr über Viroblock erfahren möchten, senden Sie uns eine E-Mail:info@heiq.com.Über HeiQDie 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründete HeiQ ist führend in der Textilinnovation und entwickelt einige der effektivsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Textiltechnologien, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Das Ziel von HeiQ ist es, das Leben von Milliarden von Menschen durch die Perfektionierung eines bestimmten Alltagsprodukts zu verbessern: Textil. Durch die Kombination von drei Kompetenzbereichen - wissenschaftliche Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Branding von Konsumgütern - ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierende und nachhaltige Textilprodukte zu schaffen und den Mehrwert am Verkaufspunkt zu erfassen.Kontakt:Pressekontakt:NordamerikaTimothy SkedzuhnPräsident von Global BrandforceTelefon: +1 802 595 36 67timothy.skedzuhn@heiq.comAsienCeline HuangCEO GroßchinaTelefon: +86 18501650296E-Mail: celine.huang@heiq.comEuropa und die übrige WeltHoi Kwan LamChief Marketing OfficerTelefon: +41 56 250 68 82E-Mail: hoikwan.lam@heiq.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1134329/HeiQ_Carlo_Centonze_Dr_Thierry_Pelet_Viroblock.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1134330/HeiQ_Materials_Logo.jpgOriginal-Content von: HeiQ Materials AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062898/100844743