CONSUS Real Estate AG: Jens Jäpel verstärkt Vorstand. Aufsichtsrat bestellt Jens Jäpel zum 20. März 2020 in den Vorstand des Immobilienentwicklers.

Der Aufsichtsrat der CONSUS Real Estate AG hat Jens Jäpel zum 20. März 2020 zum Chief Development Officer ("CDO") bestellt. Der Vorstand der Consus besteht somit künftig aus den vier Mitgliedern Andreas Steyer (CEO), Benjamin Lee (CFO), Theo Gorens (CRO und Deputy CFO) und Jens Jäpel (CDO). "Wir freuen uns sehr, mit Jens Jäpel einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten für Projektentwicklung als Verstärkung für die Arbeit im Vorstand der Consus Gruppe gewonnen zu haben", erläutert Axel Harloff, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Consus Real Estate AG. Seit seinem Eintritt ins Unternehmen Ende 2019 war Jens Jäpel als Generalbevollmächtigter der Consus Real Estate AG und als Verwaltungsrat der Consus Swiss Finance AG tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Projektentwicklung, unter anderem war er mehr als zehn Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen für das nationale und internationale Development-Geschäft der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG gesamtverantwortlich.

Über die Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("Consus"), mit Hauptsitz in Berlin, ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. September 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10,3 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG.