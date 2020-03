Die derzeitigen Turbulenzen haben auch bei den Edelmetall-Minenaktien deutliche Blessuren hinterlassen. Und auch wenn das derzeitige risikoaverse Sentiment in Kombination mit Zwangsliquidierungen im Zuge von Margin Calls vorrangige Treiber der Kurse ist, so ist doch ebenso klar, dass diese Phase auf Dauer schon allein deshalb nicht Bestand haben wird, weil irgendwann eben alle Margin Calls bedient sind bzw. die zugehörigen Assets verkauft sind.Zudem entstand in den letzten Wochen auch der Verkaufsdruck auf die Kurse der Edelmetallförderer, weil es im Zuge des Nettings auch zu einem Verkauf von Gewinnpositionen kommt, um Verlustpositionen auszugleichen. Dies hat aber weder etwas mit der Attraktivität der Einzelaktie noch mit der Entwicklung der Edelmetalle als solche zu tun.

