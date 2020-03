PRAG/LANY (dpa-AFX) - Der tschechische Präsident Milos Zeman hat die Opposition aufgefordert, die drastischen Maßnahmen der Regierung in Prag im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu unterstützen. "Und wenn sie dazu nicht fähig ist, dann sollte sie zumindest für die Zeit der Quarantäne schweigen", forderte der 75-Jährige am Donnerstag in einer Fernsehansprache an die Nation im Sender "Prima". Den Bürgern empfahl er, zwei Extreme zu meiden. Sie sollten die Pandemie weder auf die leichte Schulter nehmen noch in Angst und Panik verfallen. "Angst schwächt uns, und daher möchte ich Sie zu Mut aufrufen", sagte Zeman.



Wie schon in der Vergangenheit kritisierte der Präsident in seiner Ansprache die Medien. "Sie schreiben wie üblich über alles und verstehen nichts", behauptete das Staatsoberhaupt. Einen besonderen Dank richtete er an China, das "als einziges Land" bei der Besorgung medizinischer Güter wie Schutzmasken geholfen habe.



Die Regierung des populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis hatte den Notstand ausgerufen und ein Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Die Bewegungsfreiheit der Menschen wurde eingeschränkt, Schulen und die meisten Geschäfte geschlossen. In der Öffentlichkeit muss eine Mund- und Nasenbedeckung getragen werden.



Bis Donnerstagabend gab es in Tschechien 694 bestätigte Coronavirus-Infektionen, aber keine Todesfälle. Die Ärztekammer des EU-Mitgliedstaats warnte, dass das staatliche Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert sei und unter Personalmangel leide./hei/DP/nas