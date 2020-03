Die Aktien von der Amadeus IT Group und Munich Re zählen aktuell zu den großen Gewinnern im Euro Stoxx 50-Index . Das Kursbarometer gewinnt 52 Punkte hinzu. Optimismus herrscht zur Stunde am Aktienmarkt. Der Euro Stoxx 50-Index notiert um 3,73 Prozent besser als zum Handelsschluss am Vortag.

