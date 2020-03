Lausanne (awp) - Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) will kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in dem von der Coronavirus-Krise betroffenen Kanton helfen. Die Kreditrückzahlungen Waadtländer KMU werden vom 31. März bis 30. Juni ausgesetzt, wie es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Pressemitteilung heisst. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...