Glarus, 10. September 2020

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank und Swiss21.org unterstützen KMU bei der Digitalisierung

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) bindet die Business Software Swiss21 an das GLKB e-Banking an. Die Schnittstelle zu Swiss21 steht den Kundinnen und Kunden der GLKB ab sofort zur Verfügung. Mit der Software der Swiss21.org AG können KMU ihre Geschäftsprozesse digitalisieren.

Mit der Swiss21.org AG kann die Glarner Kantonalbank einen weiteren Business-Software-Anbieter an ihr e-Banking anbinden. Durch die Zusammenarbeit ermöglicht sie ihren Kundinnen und Kunden, den administrativen Aufwand zu reduzieren. Die Zahlungseingänge und -ausgänge können mit der Softwarelösung von Swiss21 automatisiert verbucht werden. Mit der Anbindung an das e-Banking wird eine Trennung von Erfassung und Freigabe der Zahlungsaufträge möglich. So kann die Effizienz deutlich erhöht werden und es bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft.



Banking und Buchhaltung mit Überblick

KMU-Kunden der Glarner Kantonalbank können ihre Konten ab sofort mit der Business Software von Swiss21 verbinden. Aus dem e-Banking werden Konten- und Zahlungsdaten per Knopfdruck in die Buchhaltungslösung von Swiss21 übernommen und mit den offenen Buchhaltungspositionen abgeglichen. Zahlungen werden direkt ins e-Banking übermittelt und können dort freigegeben werden. Zahlungseingänge von Kunden werden erkannt und automatisch verbucht. Durch den systemautomatischen Abgleich und die Verbuchung der Transaktionen erzielen die KMU einen wertvollen Effizienzgewinn.

Über Swiss21.org können nebst diversen Buchhaltungslösungen auch Offerten und Rechnungen erstellt werden, Marketing und Verkauf werden unterstützt und auch ein Online-Shop oder eine Point of Sale-Lösung mit Online-Kasse stehen zur Verfügung. Die Grundversion ist kostenlos und kann um Zusatzmodule für fortgeschrittene Bedürfnisse erweitert werden.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.glkb.ch/swiss21.

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch