Gemeinden, die Ressourcen benötigen, können kostenlos auf Standortinformations-Technologie zugreifen

Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Standortinformationen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Software für Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie zur Verfügung stellen wird.

Der Ausbruch von COVID-19 ist weltweit rapide eskaliert, und da die Kommunen Schwierigkeiten haben, darauf zu reagieren, hat Esri Ressourcen bereitgestellt, um Organisationen dabei zu helfen, die potenziellen Auswirkungen der Krankheit auf die öffentliche Gesundheit sowie potenzielle Risikogebiete und deren Reaktionsfähigkeit zu verstehen. Eine COVID-19-GIS-Hub-Site liefert viele dieser wichtigen Daten, einschließlich der Fallstandorte und der sozialen Gefährdung, welche die Gemeinden und Gesundheitsorganisationen nutzen können, um informiert ihre Reaktion einzuleiten.

Um den Gesundheitsbehörden und anderen Organisationen eine Starthilfe zu geben, stellt Esri die "ArcGIS Hub Coronavirus Response"-Vorlage kostenlos zur Verfügung. Dies geschieht durch ein kostenloses sechsmonatiges ArcGIS-Online-Abonnement mit ArcGIS Hub. Die Vorlage enthält Beispiele, Materialien und Konfigurationen zur schnellen Nutzung Ihrer ArcGIS-Hub-Umgebung. ArcGIS Hub ist ein Rahmenwerk zur Erstellung Ihrer eigenen Website, um die Krise im Kontext der Menschen und Ressourcen Ihrer Organisation bzw. Gemeinde zu visualisieren und zu analysieren.

"Esri hat der Unterstützung von Gemeinden bei großen Notfällen und Naturkatastrophen immer Priorität eingeräumt", so Jack Dangermond, Esri-Gründer und President. "In den letzten 25 Jahren haben wir über unser Katastrophenschutzprogramm Daten, Software, konfigurierbare Anwendungen und technische Unterstützung für Notfalleinsätze bereitgestellt. Wir sehen es als Teil unserer Mission an, diese Dienste in dieser Zeit der nationalen Krise kostenlos zur Verfügung zu stellen."

Weitere Informationen über die kostenlose Software und die Katastrophenhilfe finden Sie unter esri.com/disaster.

