FRANKFURT (Dow Jones)--Die Osram-Aktie hat am Donnerstag im Fokus des nachbörslichen Handels mit deutschen Aktien gestanden. Der Kurs wurde bei Lang & Schwarz zuletzt mit 26,00 Euro angegeben, verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs entspricht das einem Plus von 17 Prozent. Die österreichische AMS, die gerade dabei ist, Osram zu übernehmen, hatte am Abend mitgeteilt, weiterhin im zweiten Quartal mit dem Abschluss des öffentlichen Gebots zu rechnen. Im Handel hatten sich zuletzt Zweifel breitgemacht, dass es dazu kommen werde, nachdem der Osram-Kurs weit unter den Gebotspreis von 41 Euro abgesackt war.

Fielmann wurden um gut 1 Prozent nach oben gesetzt. Die Optikerkette hatte mitgeteilt, sämtliche Geschäfte auch in Deutschland zu schließen und nur noch einen Notbetrieb zu unterhalten. Damit verbunden seien tägliche Umsatzausfälle von 5 Millionen Euro.

Siemens zeigten sich unbeeindruckt von der Nachricht über die Nachfolgerereglung an der Konzernspitze. Siemens-Chef Joe Kaeser gibt den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter Roland Busch ab, der ohnehin als Kaesers Kronprinz galt.

Kursgewinne gab es für Hornbach-Baumarkt und Hornbach Holding nach der Nachricht, die eigene Prognosen für das operative Ergebnis übertroffen zu haben. Hornbach-Baumarkt wurden rund 6 Prozent höher getaxt mit 15,37 Euro und Hornbach Holding gut 3 Prozent mit 6,50 Euro.

Für Encavis ging es um über 13 Prozent nach oben auf 13,05 Euro. Die Corona-Krise geht an dem Solar- und Windparkbetreiber bislang fast spurlos vorüber, wie das Unternehmen mitteilte. Mit Blick auf 2020 habe man die Planung nicht anpassen müssen. Nach Rekordergebnissen im vergangenen Jahr rechnet Encavis mit einem weiteren Wachstum. Die Aktionäre sollen für 2019 eine um 2 Cent erhöhte Dividende von 0,26 Euro bekommen.

Grammer zeigten sich kaum bewegt von der Mitteilung, ab Anfang kommender Woche die Produktion an seinen europäischen Standorten einzuschränken oder einzustellen.

=== XDAX* DAX Veränderung 21:50 Uhr 17.30 Uhr 8.542 8.610 -0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 19, 2020 17:10 ET (21:10 GMT)

