Elon Musk muss sich geschlagen geben, nachdem er sich lange widersetzt hat. Gegen die örtliche Polizeichefin aber hat selbst der E-Auto-Pionier und Welteneroberer Musk keine Chance - und seine Kunden vorerst das Nachsehen. Das Werk in Kalifornien: Dicht gemacht. Das in New York: Geschlossen. Kein Model Y läuft mehr vom Band. Diese Machtprobe hat Elon Musk verloren. Obwohl der smarte Firmenlenker wenig bis nichts von der Coronavirus-Panik hält, hat er jetzt einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...