Tesla erreicht ein neues wöchentliches Produktionshoch bei seinen Solaranlagen. Rund 1.000 Häuser sollen damit versorgt werden können.? Teslas Gigafactory New York erreicht neues Produktionshoch ? Rund 1.000 Solaranalgen können folglich pro Woche produziert werden? Tesla plant einen Informationstag für AprilTesla produziert vier Megawatt innerhalb einer WocheDer Elektroautohersteller Tesla meldete am 15. März über Twitter, dass seine Gigfactory New York erstmals innerhalb ...

