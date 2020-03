Also Verfalltag für Termingeschäfte. Das ergibt einen hohen Umsatz in dem aber keine größeren Erkenntnisse enthalten sind. Erst ab ca. 13 Uhr lässt sich dann ein Eindruck der Marktkräfte erkennen. Wie man dies nutzt, präzisieren wir heute in den Tagesdiensten.



