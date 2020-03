Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (pta005/20.03.2020/07:00) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Mit einem Anstieg des Nettoumsatzes von 14,4% auf EUR 207,9 Millionen setzte die Gruppe den Wachstumskurs fort. Das Wachstum fusste dabei zum einen auf einer soliden Nachfrage in den Endmärkten von Aluflexpack, zum anderen trugen Konsolidierungseffekte aus der Akquisition der türkischen Tochter Arimpeks zum Wachstum bei. Das organische Wachstum lag in 2019 bereinigt um diese Konsolidierungseffekte bei 8,4%.* Das EBITDA der Gruppe stieg bereinigt um Sonderkosten, die unter anderem beim Börsengang anfielen, auf EUR 29,5 Millionen (2018: EUR 21,6 Millionen), während das EBIT auf EUR 13,8 Millionen anwuchs (2018: EUR 8,0 Millionen).**



Im Einklang mit der kommunizierten Wachstumsstrategie investierte das Unternehmen im Jahr 2019 EUR 32,8 Millionen vorüberwiegend in den Ausbau von Kapazitäten zur Stärkung der Position in den definierten Fokusendmärkten. Aluflexpack erwirtschaftete in der abgelaufenen Periode einen Barmittelzufluss aus operativer Tätigkeit in der Höhe von EUR 15,5 Millionen (2018: EUR 11,9 Millionen). Basierend auf der aktuellen Produkt-"Pipeline" und der derzeit prognostizierten Geschäftsentwicklung rechnet die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Nettoumsatz von EUR 220-230 Millionen und einem EBITDA vor Einmaleffekten zwischen EUR 32-35 Millionen. Die Ausbreitung von Covid-19 (Coronavirus) könnte das aktuelle Geschäftsjahr von Aluflexpack negativ beeinflussen. Die Auswirkungen sind aus heutiger Perspektive jedoch nicht absehbar.



- Erhöhung des Nettoumsatzes um 14,4% auf EUR 207,9 Millionen - EBITDA vor Einmaleffekten in Höhe von EUR 29,5 Millionen (2018: EUR 21,6 Millionen) - Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie inklusive Investitionen von EUR 32,8 Millionen in den Fokusendmärkten der Gruppe - Ausblick 2020: Umsatz zwischen EUR 220-230 Million und EBITDA vor Einmaleffekten zwischen EUR 32-35 Millionen



Anhaltend solide Entwicklung



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 konnte Aluflexpack den Nettoumsatz um 14.4% auf EUR 207,9 Millionen Euro erhöhen. Das Wachstum war das Resultat von robusten Nachfragetrends und einer soliden Geschäftsentwicklung in den Fokusendmärkten des Unternehmens, insbesondere im Bereich Kaffee/Tea, Molkereiprodukte und Tiernahrung, wo die Umsätze jeweils um 39%, 7% und 16% anstiegen.*** In diesen Märkten gelang es Aluflexpack, das Geschäft mit bestehenden Kunden zu erweitern, indem man die Fertigungsmengen von bestehenden Produkten erhöhte und gleichzeitig neue Produkte einführte. Zudem konnte man den Kundenstock in diesen Märkten ausbauen. Die Expansion im Bereich Standbodenbeutel in Umag (Kroatien) trug in der abgelaufenen Berichtsperiode ebenfalls erstmals zur Umsatzsteigerung bei. Das organische Wachstum betrug ohne Konsolidierungseffekte der türkischen Tochtergesellschaft Arimpeks, die Ende September 2018 akquiriert wurde, 8,4%.



Nachhaltige Ergebnisentwicklung



Das EBITDA des Unternehmens stieg bereinigt um Sonderkosten, die unter anderem beim Börsengang anfielen, auf EUR 29,5 Millionen (2018: EUR 21,6 Millionen). Neben der vollen Konsolidierung von Arimpeks und dem Beitrag zusätzlicher Kapazitäten, die man für die Kunden geschaffen hat, basiert die EBTIDA-Steigerung auf einer weiteren Verbesserung im Produktmix, Effizienzsteigerungen und positiven Skaleneffekten. Das EBIT stieg vor Sonderkosten in der abgelaufenen Berichtsperiode auf EUR 13,8 Millionen an (2018: EUR 8,0 Millionen). Damit verdeutlicht die Gruppe die positiven Effekte aus den Investitionen der letzten Jahre. Aufgrund der signifikanten Einmaleffekte in der abgelaufenen Berichtsperiode, unter anderem in Bezug auf die Aktienemission, betrug das Nettoergebnis im Jahr 2019 -EUR 3,4 Millionen.



Solide finanzielle Basis



Die Aluflexpack Gruppe weist ein solides finanzielles Profil auf: Mit 31. Dezember 2019 betrug das Eigenkapital des Unternehmens EUR 172,2 Millionen (12/2018: EUR 25,9 Millionen) inklusive der Effekte aus der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 148,0 Millionen am 28. Juni 2019. Im Jahr 2019 setzte das Unternehmen seine Wachstumsstrategie konsequent fort und investierte insgesamt EUR 32,8 Millionen Euro in seine Plattform. Diese Investitionen umfassen die Erweiterung der Kapazitäten für Standbodenbeutel am Standort Umag (Kroatien) und zusätzliche Fertigungskapazitäten in anderen Fokusendmärkte des Unternehmens. Der Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft konnte auf EUR 15,5 Millionen gesteigert werden (2018: EUR 11,9 Millionen). Allerdings wurde diese Kennzahl negativ von Sondereffekten in Höhe von EUR 8,1 Millionen in Bezug auf nicht wiederkehrende Personalausgaben, die vom Mehrheitseigentümer beglichen wurden, sowie durch die Bildung einer Forderung für erwartete Versicherungszahlungen aus dem Feuervorfall in der französischen Tochtergesellschaft negativ beeinflusst. Mit Ende des Jahres 2019 betrug die Nettobarmittelposition EUR 12,1 Millionen (12/2018: Nettoverschuldung von EUR 100,5 Millionen). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erhöhte sich in der abgelaufenen Periode von 6,9% auf 9,6%.****



Ausblick und Strategie



Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus senkten zahlreiche Wirtschaftsinstitute in den vergangenen Tagen ihre Prognose für das Weltwirtschaftswachstum. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Aluflexpack Gruppe nicht gänzlich abschätzbar. Derzeit sieht sich das Unternehmen weder mit einer Verlangsamung der Nachfrage noch mit gravierenden Problemen bei der Materialbeschaffung konfrontiert. Aluflexpack ist weiterhin auf die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie fokussiert. Diese umfasst ein Hochfahren der Kapazitäten für Standbodenbeutel am Standort Umag, eine Erhöhung der Kapazitäten in anderen Fokus-Endmärkten sowie die Durchführung von zielgerichteten Akquisitionen.



"Wir haben bereits im Januar 2020 begonnen, in angemessener Art und Weise auf lokaler und gruppenweiter Ebene Massnahmen zu implementieren, um unsere Mitarbeiter zu schützen und eine ungehinderte Fortführung des Produktionsbetriebs zu gewährleisten. Trotz der grossen Herausforderungen, denen wir uns alle aktuell stellen müssen, sind wir zuversichtlich, unser Geschäft nicht nur halten zu können, sondern letztendlich auch unsere Entwicklung fortsetzen zu können. Ein jeder von uns, unsere Kunden, Lieferanten, alle unsere Partner - wir alle arbeiten eng zusammen und finden gemeinsam und schnell Lösungen für aktuelle Herausforderungen", sagt Igor Arbanas, CEO von Aluflexpack.



Die Konzernleitung rechnet angesichts des aktuellen Marktumfeldes und aufgrund der derzeitigen Entwicklungspipeline des Unternehmens im Gesamtjahr 2020 mit einem Wachstum über Marktdurchschnitt, einem Nettoumsatz zwischen EUR 220 Mio. und EUR 230 Millionen und einem EBITDA vor Sondereffekten in einer Bandbreite von 32-35 Millionen Euro.



*Das organische Wachstum wurde ausgehend von den Pro Forma Umsatzzahlen 2018 in Höhe von EUR 191,8 Millione berechnet. Diese beinhalten die Effekte aus der Konsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Arimpeks, die im September 2018 akquiriert wurde, als ob der Erwerb mit 1. Januar 2018 stattgefunden hätte. **Eine genaue Überleitung von berichteten Zahlen gemäss IFRS zu bereinigten Zahlen findet sich im Jahresbericht der Aluflexpack Gruppe auf den Seiten 48-51 wider. https://ir.aluflexpack.com/publications-2/ # financial-reports ***Weiter Informationen hierzu sind in Aluflexpack's Mitteilung zum vorläufigen Umsatz 2019 zu finden, die am 4. Februar veröffentlicht wurde. https://ir.aluflexpack.com/wp-content/uploads/2020/02/Strong-sales-growth-of-14. 4-in-2019.pdf ****Aluflexpack definiert die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) als ein um Sondereffekte bereinigtes EBIT dividiert durch das eingesetzte Kapital. Letzteres wird als Summe zwischen durchschnittlichen Nettofinanzschulden und durchschnittlichem Eigenkapital für eine Rechnungsperiode betrachtet.



(financial figures in MEur) 2016 2017 2018 2019 Net sales 144.1 160.6 181.7 207.9 Growth in net sales 8.2% 11.4% 13.1% 14.4% EBITDA 14.4 18.1 21.5 19.2 Adjusted EBITDA 14.4 18.1 21.6 29.5 Adjusted EBITDA margin 10.0% 11.3% 11.9% 14.2% Operating Profit (EBIT) 1.7 4.3 6.4 0.6 Adjusted Operating Profit (Adj. EBIT) 3.3 5.9 8.0 13.8 Adjusted Operating Profit margin (%) 2.3% 3.7% 4.4% 6.6% Result for the period -0.6 0.2 -1.3 -3.4 Cashflow from operating activities 8.9 14.7 11.9 15.5 Cashflow from investing activities -12.6 -21.1 -21.2 -32.8 Cashflow from financing activities -1.5 8.4 24.4 60.1 Equity Ratio (%) 19.6% 16.1% 13.2% 61.9% Net debt (cash) 67.0 82.1 100.5 -12.1 Total assets 132.0 156.6 196.9 278.4 ROCE 3.8% 5.9% 6.9% 9.6% Employees 904 1,001 1,128 1,215 (Ende)



Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +43 1 961 0692 167 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com



ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



