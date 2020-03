The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA ZARV XFRA DE000A254278 RENK AG Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA BAV XFRA IL0010849045 BATM ADV. COMMCTNS IS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 4NX1 XFRA US55028X1090 NEWLINK GENETICS DL -,01 EQ00 EQU EUR N

