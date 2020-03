Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) steht liquide und gestärkt nach einem hervorragenden Q1 da - volle Kassen, T-Online mit kräftigen Steigerungen in Corona-Zeiten und viele langfristige Verträge - macht es händelbar. Das erste Quartal 2020 wird sich nahtlos an ein herausragendes Jahr 2019 anschließen und das 30. Rekordquartal für Ströer in Folge sein. Besonders hervorzuheben ist ein organisches Wachstum des OOH Kerngeschäfts im hoch einstelligen Prozentbereich und damit deutlich oberhalb unseres ursprünglichen Ausblicks eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...