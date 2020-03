Bei insgesamt hohen Umsätzen aber erstmals mit Pluszeichen schlossen gestern alle Indizes sowohl in New York als auch Frankfurt und Europa. Gleiches gilt für die Asien-Märkte mit gleichem Trendansatz. Die von uns dargestellte Zeitlinie für die dritte und vierte Märzwoche dürfte sich damit bestätigen.



