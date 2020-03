Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete gestern einen neuen Stabilisierungsversuch. Nach anfänglichen Zugewinnen drehte er schnell ins Minus. Doch mit Öffnung der Wall Street zogen die Kurse wieder an. Am Ende des Tages stand ein Plus von genau zwei Prozent auf der Kurstafel. Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones hatte am 12. Februar noch ein Rekordhoch bei 29.569 Punkten markiert. Durch die Corona-Krise rutschte der US-Leitindex allerdings rapide in einen Bärenmarkt ab. Aus technischer Sicht gibt es jetzt die Chance auf eine Gegenbewegung. Gestern bildete sich eine Spinning-Top-Kerze aus, die zugleich einen Inside Day darstellt.