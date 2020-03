Seit übergeordnet Anfang 2011 fielen die Kaffeepreise auf den Weltmärkten zurück, erst Mitte 2019 konnte um 89,50 US Cent ein zaghafter Boden etabliert werden und in einem ersten Schritt an die Widerstandszone von 136,00 US-Cent aufwärts führen. Im Zuge der weltweiten Marktbereinigung konnte sich auch der Kaffee-Future nicht entziehen und musste noch einmal zurück in den Bereich von 100,00 US-Cent zurücksetzen. Dort läuft seit Tagen nun eine volatile Stabilisierungsphase, die sich aufgrund der Verknappung von Lagerbeständen durchaus zur Oberseite entwickeln könnte. Negative Argumente für einen weiter steigenden Kaffeepreis sind jedoch eine vergleichsweise hohe Ernte in Brasilien und der schwache brasilianische Real. Um mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Fortsetzung der Preissteigerung beim Kaffee-Future partizipieren zu können, muss nach technischen Maßstäben erst noch ein bestimmtes Niveau überschritten werden.

Jahresbilanz negativ

