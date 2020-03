In 2019 hat die Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) ihr Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich auf 811 Millionen Euro gesteigert (2018: 444 Millionen Euro). Die guten Zahlen für 2019 stärken insbesondere da finanzverbindlichkeiten von rund 1 Mrd. USD abgebaut werden konnten - gestärkt geht man also in den wohl unvermeidlichen Corona-Abschwung. wie stark die Auswirkungen sein werden, kann man verständlicherweise noch nicht einschätzen. Die Dividende für 2019 will man wohl weiterhin - anders als einge andere Unternehmen - ausschütten. Dass macht man nicht , wenn man größere Gefahren auf ...

