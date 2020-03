BERLIN (Dow Jones)--Das Verhalten der Bürger am kommenden Wochenende wird laut Kanzleramtschef Helge Braun maßgeblich darüber entscheiden, ob auch in Deutschland wegen der Corona-Krise Ausgangssperren verhängt werden. "Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick."

Braun bezog sich den Angaben zufolge darauf, dass sich in der vergangenen Woche trotz mehrfacher Aufforderungen seitens der Politik, wegen der Ansteckungsgefahr soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, zahlreiche Menschen weiterhin in Gruppen getroffen hatten, etwa in öffentlichen Parks. "Am Samstag verabreden sich die Menschen ja traditionell miteinander, weil sie frei haben", sagte er. "Aber das geht abseits der Kernfamilie derzeit nun einmal leider nicht. Das muss jetzt eingestellt werden. Geschieht das nicht, kann es passieren, dass auch in den Bundesländern weitergehende Maßnahmen beschlossen werden, obwohl wir das eigentlich vermeiden wollen."

