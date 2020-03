Ermöglichung von Kryptowährungszahlungen bei 40 Mio. Händlern weltweit, die VISA akzeptierenVancouver (British Columbia), 20. März 2020. NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) ("NetCents" oder das "Unternehmen"), ein revolutionärer Anbieter von Technologielösungen für Kryptowährungszahlungen, freut sich bekannt zu geben, da disruptiver ss es die technische Integration der NetCents Cryptocurrency Credit Card abgeschlossen hat.Die Eingliederung des Kreditkartenprogramms in das NetCents-Ökosystem umfasst die Integration in User Wallets, NC Exchange und Instant Settlements. Das Unternehmen hat in realen Umgebungen mit Tests für Grenzfallszenarien begonnen, dem letzten Schritt vor der öffentlichen Einführung des Programms. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits mit der ersten Händlerintegration begonnen, die es den Händlern ermöglichen wird, ihren Benutzern das Aufladen ihrer markengeschützten Kreditkarten mit Kryptowährungen zu ermöglichen."Seit dem Beginn dieses Prozesses hat sich unsere Beziehung zu Visa weiterentwickelt und erweitert", sagte Clayton Moore, CEO von NetCents Technology. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Visa sowie auf die gemeinsame Entwicklung und Förderung dieser Initiativen. Wir erachten es als ein Privileg, Visa bei seinem Bestreben zu unterstützen, die besten Produkte auf den Markt zu bringen. Wir hoffen, dass wir Sie in naher Zukunft über diese Entwicklungen auf dem Laufenden halten können."Im Gegensatz zu anderen vorausbezahlten Kryptowährungskarten auf dem Markt müssen NetCents-Karteninhaber keine Kryptowährung vorab auf ihre Karte laden, wodurch potenzielle Wertverluste durch steigende Kurse der Kryptowährung zwischen dem Aufladen und der Nutzung der Karte vermieden werden. Die NetCents Cryptocurrency Credit Card wird direkt in die NetCents-Wallets der Benutzer eingebunden, wodurch die Karteninhaber die Kryptowährung direkt in ihrer Wallet ausgeben können. Die Benutzer können bis zu drei Kryptowährungen auswählen, die sie mit ihrer Karte nutzen möchten. Die NetCents Cryptocurrency Credit Card wird in die NetCents-App integriert und ist mit Chip-, PIN-, Magnetstreifen- und NFC-Funktionen ausgestattet.Das Unternehmen hat seine Instant Settlement-Technologie für Händler angepasst, um Gelder von Kryptowährungen in Papiergeld umzuwandeln, damit Verbraucher in Echtzeit einkaufen und Händlerzahlungen durchführen können. Dadurch können Benutzer überall mit Kryptowährungen bezahlen, wo Visa akzeptiert wird.Über NetCentsNetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business ("MSB") bei FINTRAC registriert.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über Sonja Bakgaard vom Anlegerservice sonja.bakgaard@net-cents.com.Für das Board of Directors:NetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore, CEO, Gründer & DirectorNetCents Technology Inc.1000 - 1021 West Hastings StreetVancouver, BC, V6E 0C3Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenDiese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA64112G1054