Mit einer Kurs-Rallye haben die Aktien von Osram am Freitag im vorbörslichen Handel auf das Festhalten von AMS an der Übernahme des Lichtspezialisten reagiert. Osram-Aktien schossen auf Tradegate um gut 30 Prozent nach oben auf 29 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Der österreichische Hersteller von Sensortechnik bietet 41 Euro je Osram-Aktie. Die ehemalige Lichttochter von Siemens wurde 2013 vom Münchner Technologiekonzern abgespalten.Osram-Aktien waren zuletzt um mehr als 50 Prozent ...

