Vorerst einmal gestoppt werden konnte gestern die Abwärtsbewegung an den Märkten in Europa dank des Unterstützungsprogrammes durch die EZB. Diese hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Notkaufprogramm für Anleihen im Umfang von 750 Milliarden Euro angekündigt. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass es auf den Finanzmärkten infolge der Coronakrise nicht zu weiteren Verwerfungen kommt. So konnte der EuroStoxx 50 mit einem Plus von 2,9% den Handel beenden, in Frankreich ging es 2,7% nach oben, der Dax erzielte ein Plus von 2,0% und der Markt in London endete 1,8% stäker, hatte aber in den vergangenen Tagen nicht in gleichem Ausmaß wie die anderen Börsen abgeben müssen.Die Telekomwerte waren einmal mehr gefragt, dieser Subindex ...

