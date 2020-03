LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Tui von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 3,30 Euro zusammengestrichen. Der Höhepunkt des Coronavirus-Ausbruchs dürfte sich noch bis zum Sommer hinziehen, so dass die Buchungszahlen sich erst einmal nicht erholen dürften, schrieb Analyst Ali Naqvi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Cash-Management sei nun für den Reisekonzern entscheidend. Die Dividende werde wohl gekürzt. Staatshilfen könnten Tui auf dem Weg in wieder bessere Zeiten helfen./ajx/zb



ISIN: DE000TUAG000

