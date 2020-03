Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Schwäbisch Hall (pta007/20.03.2020/08:50) - Krankheitsbedingt wurde der Betrieb geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist zur Zeit nicht absehbar. Wir bitten Aktionäre und Neuprojekte von Anfragen abzusehen, da diese nicht mehr bearbeitet werden.



Der Veröffentlichungstermin für den Halbjahresbericht zum 31.03.2020 wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Für Jedermann sollte allerdings absehbar sein, dass massive Wertverluste bei Wertpapieren eingetreten sind, die sich über alle Vermögensklassen ausbreiten.



Portfoliounternehmen berichten weiterhin auf den ihnen bekannten Kanälen.



Wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird, wird dies auf der Website www.gub.de veröffentlicht.



