flatex Morning-news Gold: Der Preis für eine Feinunze Gold brach in den letzten ...

Der Preis für eine Feinunze Gold brach in den letzten zwei Handelswochen sehr stark ein. Auf der einen Seite wurden Kursgewinne in Gold offenbar in großem Stil verkauft, um Gewinne mitzunehmen und gegebenenfalls auch Kursverluste am Aktienmarkt aufzufangen. Auf der anderen Seite stieg der Außenwert des US-Dollar gegenüber den wichtigsten G10-Währungen (oder auch sehr gut anhand des US-Dollar-Index zu erkennen) enorm an. Zusätzlich wäre in absehbarer Zeit auf die Goldlagerbestände der Staaten zu achten, ob man bei ein paar Ländern Notverkäufe registrieren kann.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 08. März 2020 bei 1.703,30 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 1.451,37 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 1.511/1.548/1.577 und 1.607 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei der Marke von 1.451 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.414/1.392/1.355 und 1.295 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MC6YW20 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

