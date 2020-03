Corona hat den Markt schwer getroffen, doch die Amazon-Aktie hält sich relativ gut. Nur 16 Prozent hat der Titel seit dem Hoch am 20. Februar verloren. "Das ist wirklich bemerkenswert", so JPMorgan-Analyst JC O'Hara zu CNBC. "Es gibt viele Gründe Amazon zu kaufen. Die Relative Stärke ist nur ein Grund dafür, sie jetzt zu besitzen."O'Hara sagt, ihm gefalle die Idee der "Bleib zu Hause"-Aktien. In vielen Teilen der Welt dürfen die Leute wegen des Coronavirus nicht mehr auf die Straße oder in die ...

