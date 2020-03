Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City ProperitesUnternehmen: Grand City Properites ISIN: LU0775917882Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 20.03.2020 Kursziel: 28 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis AcklinFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00. Zusammenfassung: Grand City meldete Jahresergebnisse, die den First Berlin-Schätzungen entsprachen, und der Guidance für das Gesamtjahr. Der Ertrag übertraf dank der guten operativen Skalierbarkeit und eines Portfolios mit starkem Aufwärtspotenzial das Umsatzwachstum. Das Management erörterte die Auswirkungen von Covid-19 und des Berliner Mietendeckels in einer Telefonkonferenz und legte die Guidance für 2020 fest. Die Gesamtergebnisse zeigten ein solides annualisiertes Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, das das Unternehmen trotz der aktuellen Marktturbulenzen in diesem Jahr voraussichtlich fortsetzen wird. Der Betrieb sollte nicht direkt vom Coronavirus betroffen sein und der Mietendeckel in Berlin wird aufgrund der Portfoliodiversität nur einen geringen Einfluss auf die Performance haben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR28 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 28.00 price target. Abstract: Grand City reported annual results in line with FBe and full year guidance. Earnings outperformed topline growth, thanks to good operational scalability and a portfolio loaded with upside. Management discussed the impact of covid-19 and the Berlin rent cap on the conference call, and 2020 guidance is set. Headline results showed solid mid-single digit annualised growth, which the company expects to continue this year despite the current market turbulence. Operations should not be directly impacted by the coronavirus and Berlin's rent freeze will have only a marginal effect on performance, owing to portfolio diversity. We maintain our Buy rating and EUR28 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20307.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.