Media and Games Invest plc: Gut gewappnet für die Krise; operatives Gaming-Geschäft auf hohes Spieleraufkommen gut vorbereitet

* Alle Mitarbeiter gut vernetzt im Homeoffice
* Operatives Geschäft und Produktivität auch bei andauernden Corona-Eindämmungsmaßnahmen gesichert
* Gaming: Anstieg der Nutzerzahlen und Nutzeraktivität
* Medien und Digital Advertising: Weiterhin positive Wachstumsprognose

20. März 2020 März 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurt Stock Exchange), ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen Online Games und digitale Medien sieht den Betrieb der Online-Spiele trotz starker Kundennachfrage gesichert. Insbesondere in Italien und Spanien, aber nun auch vermehrt in Deutschland und in den USA verzeichnet das Unternehmen viele neue Spieler sowie verstärkte Aktivität durch bestehende Spieler. Da MGI in den vergangenen Jahren konsequent von Rechenzentren auf Cloud umgestellt hat, kann das Unternehmen flexibel auf ein höheres Spieleraufkommen reagieren und mögliche Serverstörungen minimieren. "Um eine konkrete Umsatz- und Ertragsauswirkung der Corona-Krise zu prognostizieren, ist es zwar noch zu früh, aber aufgrund der Erfahrungen der Wettbewerber aus China gehen wir von wachsenden Umsätzen und Erträgen im Gaming-Bereich aus."Der Bereich Medien und Digital Advertising zeigt seinen Mehrwert für die Spielesparte; die Kundenakquise wird intensiviert und Marketingbudgets für die gamigo-Spiele werden erhöht. Zudem geht die Optimierung und Integration der Medienfirmen und insbesondere der kürzlich akquirierten Verve- Vermögenswerte gut voran. Bei den externen Medien-Budgets zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: Während Budgets der Werbetreibenden in den Bereichen Offline-Handel und Dienstleistungen aktuell rückläufig sind oder ausgesetzt werden, entwickeln sich die Medienaktivitäten der Kunden aus den Online-Segmenten jedoch stabil oder zeigen sogar deutliches Wachstum - wie unter anderem im Gaming, E-Commerce sowie Online-Entertainment. Insgesamt rechnet MGI aktuell im Medien- und Advertising-Geschäft für 2020 weiterhin mit einem deutlichen Umsatzwachstum gegenüber 2019.Seit Anfang der Woche befinden sich alle MGI-Mitarbeiter weltweit im Homeoffice. MGI hat in den letzten Wochen große Anstrengungen unternommen, damit jeder Mitarbeiter darauf vorbereitet ist, während der Krise -auch wenn diese länger andauern sollte- von zu Hause aus mit nahezu voller Produktivität arbeiten zu können, einschließlich täglicher Teambesprechungen, angepasster Arbeitsabläufe und vollständig digitalisierter Kommunikationsprozesse. Als digitales Unternehmen sind wir es gewohnt, "remote" zu arbeiten. Auch wenn Geschäftsreisen, persönliche Kundengespräche und bevorstehende Events verschoben werden müssen, sind wir technisch besten dafür gerüstet, weiterhin einen engen Kundenkontakt zu ermöglichen und unserer Produkte und Dienstleistungen in gewohnter Qualität bereitzustellen.Remco Westermann, CEO: "Wir haben in den vergangenen Jahren viel in digitale Transformation investiert, insbesondere in Cloud-Systeme und in Kommunikationsmittel. Diese Investitionen haben es uns jetzt ermöglicht, schnell auf die neuen Anforderungen durch Corona zu reagieren. Der Betrieb und die Betreuung unserer Spiele und Medienplattformen ist sichergestellt und gleichzeitig werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um zu helfen die Ausbreitung des Virus einzudämmen und unsere Mitarbeiter zu schützen."Weitere Informationen über das operative Geschäft und unsere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise, werden wir in den kommenden Wochen über unsere Social-Media-Kanäle auf LinkedIn und Twitter sowie auf unserer Website und über unseren Newsletter veröffentlichen.Über Media and Games Invest plc: Media and Games Invest plc, MGI ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen digitale Medien und Games. Dabei kombiniert das Unternehmen organisches Wachstum mit wertschöpfenden Übernahmen. Die MGI-Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 30 Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Die übernommenen Firmen und Assets werden konsequent integriert und unter anderem wird Cloud-Technologie eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Media and Games Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 